شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية: وصول أحدث وحدة إشعاعية لعلاج مرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن أحدث وحدة لعلاج مرض السرطان بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصلت إلى مصر منذ عدة أيام، حيث من المقرر أن تصل مقر هيئة الطاقة الذرية خلال الأيام القليلة المقبلة ليستفيد منها مرضى السرطان.

وأضاف الحاج فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم إلحاق الجهاز الجديد بوحدة علاج الأورام الملحقة بهيئة الطاقة الذرية، وتخطط الهيئة حاليا لتحويل هذه الوحدة الغير الهادفة للربح إلى مستشفى لعلاج مرضى السرطان والتى ستساهم بشكل كبير فى القضاء على قوائم الانتظار لمرضى السرطان.