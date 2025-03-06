شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 6-3-2025 فى قطر عيار 21 بـ 296 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الخميس في قطر حيث سجل عيار 21 مبلغ 296 ريال، ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

عيار 24 سجل 338.25 ريال

عيار 22 سجل 310.25 ريال

عيار 21 سجل 296.00 ريال

عيار 18 سجل 253.75 ريال

عيار 14 سجل 197.50 ريال

عيار 12 سجل 169.25 ريال

الاونصة10524.75 ريال

الجنيه الذهب2368.50 ريال

الأونصة بالدولار2899.60 دولار



وفى الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.