الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 6-3-2025 فى قطر عيار 21 بـ 296 ريال

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سعر الذهب اليوم الخميس 6-3-2025 فى قطر عيار 21 بـ 296 ريال

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الخميس  في قطر  حيث سجل عيار 21 مبلغ 296 ريال، ويعد سعر الذهب في قطر  من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

عيار 24 سجل 338.25 ريال
عيار 22 سجل 310.25 ريال
عيار 21 سجل 296.00 ريال
عيار 18 سجل 253.75 ريال
عيار 14 سجل 197.50 ريال
عيار 12 سجل 169.25 ريال
الاونصة10524.75 ريال
الجنيه الذهب2368.50 ريال
الأونصة بالدولار2899.60 دولار


وفى الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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