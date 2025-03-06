شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يسهم نظام الاستثمار بالمناطق الحرة فى جذب الاستثمارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر نظام المناطق الحرة في مصر، أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة من بين أشكال الاستثمار الأخرى، ووفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يسهم الاستثمار بنظام المناطق الحرة فى تحقيق:

* جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

* زيادة الصادرات، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

* تطوير الاقتصاد الوطني في مصر، من خلال إنشاء العديد من الصناعات التصديرية في المناطق الحرة.

* جذب أحدث النظم التكنولوجية وتوفير فرص عمل جديده، فضلاً عن زيادة النقد الأجنبي.

* تسمح للدولة التي تعمل بها أن يكون لها صلة مباشرة مع الشركات في الدول الأخرى في جميع انحاء العالم إلى جانب المعاملة الخاصة فيما يتعلق بقواعد الواردات، واللوائح الجمركية، والمعاملات النقدية مقارنه بنظم الاستثمار الأخرى.