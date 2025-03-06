شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف آخر تطورات سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب، آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية 6 مارس 2025، بعد هبوط جميع الأعيرة الذهب خلال التداولات المسائية أمس الأربعاء، بحوالي 15 جنيهًا، وسط تغيرات ملحوظة للذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر



- سعر عيار 24 يسجل 4697 جنيهًا للجرام.

- سعر عيار 21 يسجل 4110 جنيهات.

- سعر عيار 18يسجل 3522 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 2740 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: 32800 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات المكسيكية والكندية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء بنسبة 25%، إلى جانب مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، مما أدى إلى حروب تجارية قد تضرب النمو الاقتصادي وترفع الأسعار للأميركيين الذين ما زالوا يعانون من سنوات من التضخم المرتفع.

وردًا على ذلك فرضت كندا تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي، في حين فرضت الصين 15% على السلع الزراعية الأميركية مثل الدجاج والقمح و10% على فول الصويا ولحم الخنزير.

في خطابه أمام الكونجرس أعاد ترامب التأكيد على خطط فرض تعريفات متبادلة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوترات التجارية، ومن المتوقع أن تدعم هذه التعريفات الدولار، حيث يسعى المستثمرون إلى الأمان النسبي للعملة الاحتياطية الأساسية في العالم وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.



الذهب سيكون الملاذ الآمن الأول بالنسبة للمستثمرين خاصة بعد التقلبات العنيفة الأخيرة في سوق العملات الرقمية، وبالتالي سيزيد هذا من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم المحتمل أن ينشأ من السياسات التجارية الأمريكية، وقد أدت هذه السياسات إلى ارتفاع الذهب بأعلى من 10% منذ بداية العام وحتى الآن.



قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن الرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، مضيفا أن سياسة أسعار الفائدة الحالية مناسبة ولا تحتاج إلى تغييرات.