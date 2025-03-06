شكرا لقرائتكم خبر عن 24 معلومة جديدة تجسد إنجازات هيئة المجتمعات العمرانية منذ نشأتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجازات كبرى شهدتها مصر في مجال الإسكان والبنية التحتية منذ إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية وحتى الأن، وتخطى إجمالى الوحدات السكنية المنفذة خلال تلك الفترة 1.4 مليون وحدة سكنية، فضلا عن مشروعات المرافق والبنية التحتية.

وفى النقاط التالية نستعرض أهم الإنجازات:

1- إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها بلغت نحو 1.4 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة.

2- 376 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها منذ إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية حتى نهاية يونيو 2014.

3- تنفيذ مليون و85 ألف وحدة سكنية من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2024.

4- جارٍ تنفيذ 4161 مبنى خدميا حتى نهاية يونيو 2024 .

5- 1449 مبنى تم تنفيذه حتى نهاية يونيو 2014.

6- 2712 مبنى تم وجارٍ تنفيذه (2258 مبنى تم تنفيذه – 454 مبنى جارٍ تنفيذه) فى الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية يونيو 2024.

7- تنفيذ 24 محطة لتنقية المياه بطاقة إجمالية 4.75 مليون م3/يوم.

8- تنفيذ 7 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 352 ألف م3/يوم.

9- جارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 13 محطة لتنقية المياه بطاقة إجمالية 2.32 مليون م3/يوم.

10- جار تنفيذ محطة تحلية ماربيلا بطاقة 2000 م3/يوم، بجانب محطة مياه العاصمة الإدارية بطاقة 450 ألف م3/يوم (مرحلة أولى).

11- تبلغ أطوال شبكات المياه داخل المدن الجديدة 20.480 ألف كم.

12- جار تنفيذ شبكات مياه بأطوال 2020 كم.

13- فى مجال خدمات الصرف الصحى، تم تنفيذ 32 محطة معالجة وبرك أكسدة ووحدات مدمجة بسعة إجمالية 1.906 مليون م3/يوم.,

14- جارٍ تنفيذ وتوسعة وتأهيل 14 محطة معالجة بسعة 416 ألف م3/يوم.

15- جارى تنفيذ محطة صرف صحى العاصمة الإدارية بطاقة 250 ألف م3/يوم (مرحلة أولى).

16- تبلغ أطوال شبكات الصرف الصحى 15.45 ألف كم.

17- جارٍ تنفيذ شبكات صرف بأطوال 1950 كم.

18- تم تنفيذ 83 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها، بطاقة 12180 ميجا.ف.أ.

19- جارٍ تنفيذ 13 محطة، بطاقة 3280 ميجا.ف.أ..

20- جار تنفيذ شبكات كهرباء بطول 9500 كم.

21- تم تنفيذ شبكات طرق بطول 17.6 ألف كم،.

22- جار تنفيذ شبكات طرق بطول 1280 كم،

23- تم مد شبكات اتصالات بعدد 3 ملايين و390 ألف خط.

24- جارٍ تنفيذ 652 ألف خط.