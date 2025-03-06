الاقتصاد

استقرار ملحوظ فى سعر الدولار اليوم الخميس 6 مارس 2025

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استقرار ملحوظ فى سعر الدولار اليوم الخميس 6 مارس 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 6 مارس 2025 أمام الجنيه المصري فى بالبنوك المصرية استقرار ملحوظ وفقا لأخر تحديث، وخاصة في بنكي الأهلى ومصر، وسط تطورات سعر صرف الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة في تعاملات البنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع وفي البنك الأهلى المصرى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه  للبيع، وفى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك الرئيسيه كالأتى :

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
 

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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