شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 6-3-2025 فى الإمارات عيار 21 بـ311.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين".



ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية.

عيار 24 سجل 349.50 درهم

عيار 22 سجل 325.25 درهم

عيار 21 سجل 311.75 درهم

عيار 18 سجل 267.25 درهم

عيار 14 سجل 206.50 درهم

عيار 12 سجل 177.00 درهم

الاونصة10870.75 درهم

أونصة بالدولار2899.60 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



