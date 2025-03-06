شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: 13% نسبة الزيادة بمشتركى الهاتف المحمول خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

سجلت الشركة المصرية للاتصالات زيادة في عدد مشتركيها عبر مختلف الخدمات، حيث ارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول بنسبة 13%، ومشتركي الإنترنت الثابت بنسبة 8%، بينما شهدت خدمات الهاتف الأرضي زيادة بنسبة 6%، وذلك بنتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق زيادة عدد مشتركي المحمول إلى 13.616 مليون مشترك خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 12.538 مليون مشترك بنهاية الربع المماثل من عام 2023 بزيادة 1.078 مليون مشترك بنسبة نمو سنوي 8.6%، ومقارنة مع 13.107 مليون مشترك خلال الربع الثاني من عام 2024 بزيادة 509 آلاف مشترك بنسبة نمو ربع سنوي 3.9%.

كذلك زاد عدد مشتركي التليفون الأرضي إلى 12.941 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2024 مقابل 12.396 مليون مشترك بنهاية الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 4.4%، ومقارنة مع 12.792 مليون مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2024 بنسبة نمو ربع سنوي 1.2%، وبزيادة 149 ألف مشترك جديد خلال 3 شهور.

حققت المصرية للاتصالات بنتائج أعمال السنة المالية المنتهية 2024 إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 45% في مقارنة بالعام السابق مدفوعا بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بنسبة زيادة قدرها 48% مقارنة بالعام السابق لتمثل نسبة 41 % من إجمالي النمو في الإيرادات، ومتبوعا بالزيادة الكبيرة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي بلغت 68% والزيادة في إيرادات خدمات البنية التحتية المقدمة للمشغلين بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.

وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق بهامش ربح قدره 40%، كذلك حقق صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 14.3 مليار جنيه مصري بعد تحييد أثر "خسائر فروق العملة البالغة 4.9 مليار جنيه مصري وتكاليف برنامج الخروج الاختياري من الخدمة البالغ 0.6 مليار جنيه مصري.