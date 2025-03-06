شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة قطاع الأعمال العآم تعمق الشراكة مع القطاع الخاص في المقطم ونيو هليوبوليس والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية العمرانية في مصر، تواصل وزارة قطاع الأعمال العام تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات عقارية كبيرة، خاصة في شركاتها التابعة مثل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة النصر للإسكان والتعمير.

تخطط الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والعربي ؛لتطوير مدينة نيو هليوبوليس عبر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي تُعد واحدة من أبرز المشاريع العقارية في مصر. المشروع الذي يمتد على مساحات شاسعة سيشمل بناء وحدات سكنية وتجارية متكاملة الخدمات، ويهدف إلى أن يكون نموذجًا حديثًا للمدن الجديدة، ويعكس رؤية الوزارة في تقديم مشاريع عمرانية تتماشى مع المعايير الحديثة.

وتمتلك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مدينة هليوبوليس الجديدة، والتى حصلت عليها لتطويرها- بموجب قرار جمهورى صدر عام 1995- كامتداد لمنطقة مصر الجديدة، وتمتد المدينة على مساحة تقترب من 6 آلاف فدان، مما يجعل شركة مصر الجديدة للإسكان أبرز المستفيدين من خطط الدولة لتوجيه التنمية نحو شرق القاهرة، واتجاه الشركات العقارية للدخول فى شراكات مع "مصر الجديدة" لتنمية مشروع بـ"نيو هليوبوليس".

ويسهم توجه الشركات لمدينة هليوبوليس الجديدة، فى تحقيق عوائد ضخمة للموازنة تتجاوز 200 مليار جنيه، وذلك من حصيلة مشاركة الشركات العقارية مع شركة مصر الجديدة للإسكان فى تطوير مشروعات بالمدينة، هذا بخلاف المساهمة فى نمو القطاع العقارى المصرى وتلبى احتياجات السكن وتنفيذ خطة الدولة لتنمية المدن العمرانية الجديدة، علاوة على إعادة تقييم أصول شركة مصر الجديدة للإسكان مما ينعكس على زيادة ربحية الشركة وصعود أسهمها فى البورصة المصرية

كما تسعى شركة النصر للإسكان والتعمير ، من خلال التعاون مع شركات سعودية ومصرية ، لتطوير مشروع المقطم في القاهرة ، وزادت القيمة التعاقدية من 61 مليار جنيه إلى 120 مليار جنيه وأن عوائد المشروع ستصل إلى 200 مليار جنيه، وهناك مشروعات كثيرة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة سواء في المقطم، أو في بقية المشروعات التي تتبع شركة النصر للإسكان والتعمير.

كما أن المقطم أصبح قبله عقارية متميزة خلال هذه الفترة نظرا لأن المشروع في مكان عبقري سينقل المقطم والقاهرة نقلة مهم جدا ،خاصة أن الكورنيش بطول خمسة ونصف كيلو متر، سوف يكون جميل جدا ومتنفس كبير ويري القاهرة كلها من جميع الاتجاهات.

يعد هذا المشروع من أهم مشروعات التطوير العقاري التي تتم في المنطقة، حيث سيتضمن بناء وحدات سكنية وتجارية وكذلك مراكز خدمات متكاملة. ويُتوقع أن يكون هذا المشروع إضافة كبيرة لسوق العقارات المصري، حيث يجلب استثمارات جديدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير البنية التحتية للمنطقة ورفع قيمة العقارات فيها.