شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينخفض سعر الدولار اليوم الخميس 6 مارس 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الخميس 6 مارس 2025 أمام الجنيه المصري فى بالبنوك المصرية وفقا لأخر تحديث، وخاصة في بنكي الأهلى ومصر، وسط تطورات سعر صرف الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة في تعاملات البنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع وفي البنك الأهلى المصرى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك الرئيسيه كالأتى :

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.