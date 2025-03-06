شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد يومين من التراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء، بعد تراجعها بشدة خلال اليومين الماضيين بفضل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء شركات صناعة السيارات الأمريكية من تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي قرر فرضها على الواردات من كندا والمكسيك لمدة شهر.

وارتفع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 1ر1% بعد تراجعه بنسبة 6% منذ وصوله إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهر الماضي، ليعود إلى مستوياته قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في نوفمبر الماضي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 485 نقطة أي بنسبة 1ر1%، كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5ر1%.

تأجيل تطبيق التعريفة الجمركية

وارتفعت البورصة الأمريكية بشدة بعد إعلان الرئيس ترامب في وقت سابق من يوم الأربعاء، منح شركات صناعة السيارات الأمريكية مهلة لمدة شهر قبل تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة على وارداتها من كندا والمكسيك، في ظل المخاوف من أن تضر أي حرب تجارية بمصالح شركات السيارات الأمريكية.



ارتفاع أسهم شركات السيارات

جاء تصريح ترامب بعد حديثه مع قادة شركات السيارات الثلاث الكبرى فورد وجنرال موتورز وستيلانتس يوم الأربعاء.وقال ترامب أيضًا إنه طالب مسؤولي الشركات بضرورة بنقل إنتاج شركاتهم من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، بحسب المتحدثة باسمه كارولين ليفيت.

وأضاف ترامب في بيان عبر المتحدثة باسمه: "تحدثنا مع وكلاء شركات السيارات الثلاث الكبيرة، سنمنح مهلة شهرًا لأي سيارات واردة من يوم.إس.إم.سي.إيه" في إشارة إلى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي أعاد التفاوض بشأنها مع كندا والمكسيك في ولايته الأولى.

وارتفعت أسعار أسهم شركات السيارات بعد الإعلان، إذ ارتفع سهما فورد وجنرال موتورز باكثر من 5%، ما أسهم في صعود السوق ككل.