شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات صعودًا وهبوطًا فى حدود 10 جنيهات.. تطورات سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية 6 مارس 2025، بعد هبوط جميع الأعيرة الذهب خلال التداولات المسائية أمس الأربعاء، بحوالي 15 جنيهًا، وسط تغيرات ملحوظة للذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر

- سعر عيار 24 يسجل 4697 جنيهًا للجرام.

- سعر عيار 21 يسجل 4110 جنيهات.

- سعر عيار 18يسجل 3522 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 2740 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: 32800 جنيها.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.