شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسلامي للتنمية" يحصل على جائزة "مؤسسة التمويل الإنمائي" في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل البنك الإسلامي للتنمية على جائزة "مؤسسة التمويل الإنمائي لعام 2025"، في أسبوع إسطنبول التاسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي عقد مؤخرًا في تركيا تحت شعار "الشراكة بين القطاعين العام والخاص: المزيد مع الأقل".

ويأتي تكريم البنك تقديرًا لإنجازاته ومشاركته الفعالة في سوق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. البنك الإسلامي للتنمية وأوضح مدير المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تركيا وليد عبد الوهاب، بعد استلامه الجائزة نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك يؤدي دورًا فريدًا ومتطورًا في تمويل البنية التحتية المستدامة، من خلال مواءمة استراتيجيته الاستثمارية مع مبادئ الشريعة الإسلامية والاستدامة البيئية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء.

وتابع: تجاوز البنك الإسلامي للتنمية هدفه في تمويل المناخ من خلال تخصيص أكثر من 40% من تمويله في عام 2024 للاستثمار المناخي وفقًا للتعريف المتفق عليه عالميًا لتمويل المناخ".