شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة WE تحصد جائزتي أسرع شبكة محمول في مصر وأسرع إنترنت أرضي في شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

منحت شركة أوكلا Ookla، الرائدة عالميًا في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت، شركة "WE" جائزتي "أسرع شبكة محمول في مصر" و"أسرع إنترنت أرضي في شمال أفريقيا"، وذلك في احتفالية أقامتها الشركة على هامش المعرض الدولي للهواتف المحمولة MWC 2025 والمنعقد في برشلونة في الفترة من 3 إلى 6 مارس الجاري، وتسلم الجائزتين المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات.

وتعتمد أوكلا في تقييمها على تحليلات دقيقة للاختبارات التي يجريها المستخدمون من خلال تطبيق Speedtest والتي تعتبر هي الاختبارات الأكثر شمولاً ودقة على مستوى العالم، ويأتي حصول شبكة "WE" على الجائزتين تأكيدًا على حرص المصرية للاتصالات على تحسين تجربة العملاء من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير وتحديث بنيتها التحتية، والاستعانة بأحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان حصول عملائها على أفضل مستوى من الخدمات، وتلبية الطلب المتزايد من العملاء ومجتمعات الأعمال في مصر على خدمات البيانات والخدمات الرقمية.

وتعليقاً على التكريم قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "شهادة جديدة من أوكلاً تؤكد على ريادتنا لسوق الاتصالات في مصر والمنطقة، وتعكس التزامنا الدائم بمواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية وحصول عميل "WE" على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات." وأضاف: "ستواصل المصرية للاتصالات تنفيذ استراتيجيتها المرتكزة على تحسين تجربة عملائها وتلبية احتياجاتهم لتواكب النمو المتزايد في استخدام التطبيقات الإلكترونية والخدمات الرقمية المتطورة."