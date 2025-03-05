شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء.. هل يستمر الهبوط فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى السوق المصرى، حيث ساعدت التطورات فى البورصة العالمية على حدوث، هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات فى السوق الذهب العالمى، حيث تراجع الذهب 15 جنيهًا تقريبًا بسبب العرض والطلب.

وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب فى مصر



- سعر عيار 24 يسجل 4697 جنيهًا للجرام.

- سعر عيار 21 يسجل 4110 جنيهات.

- سعر عيار 18يسجل 3522 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 2740 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: 32800 جنيه.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات اليوم في ظل انخفاض مستويات الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، بينما يستمر الترقب في الأسواق لتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على الأسواق.

ارتفع سعر الذهب المحلي من جديد مع بداية تداولات اليوم بشكل تدريجي وذلك بدعم من استقرار سعر الذهب العالمي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع، من جهة أخرى يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاع تدريجي مما يساهم في بقاء سعر الذهب مرتفعاً

استقرت تداولات الذهب العالمي في التداول فوق المستوى 2900 دولار للأونصة وذلك بعد الدخول في تصحيح سلبي خلال الأسبوع الماضي ليستمر التداول منذ بداية الأسبوع فوق هذا المستوى، حيث يظهر مؤشر الزخم ميل نحو الارتفاع وتبقى القمة الأخيرة التي سجلها الذهب عند 2956 دولار للأونصة هي المستهدف على المدى القصير.

تغيرات الذهب العالمي

ويشهد السوق العالمى للذهب استمرار المخأوف فى الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر ألفورى للذهب عالمياً