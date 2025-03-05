شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق التداولات.. تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-3-2025 امام الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، وفى مقدمتها البنك المركزى المصرى اليوم 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.62 جنيه 50=72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم بعد غلق التعاملات بالبنوك الرئيسية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.