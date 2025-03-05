شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء البنوك والأغذية والموارد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.4%، يليه قطاعا مواد البناء، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.3%، وهبط قطاعا التجارة والموزعون، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%.

وانخفضت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية، والسياحية والترفيه بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.2%، على الترتيب، وأخيرًا قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والعقارات بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت قطاعات البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية بنسبة 0.4%، 0.1%، 0.1%، على الترتيب.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمصرية للاتصالات، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع فيما مالت تعاملات العرب للشراء، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74 ألف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.03%، والعرب على 13.29%، واستحوذت المؤسسات على 38.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.26%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 575.8 مليون جنيه، 85.8 مليون جنيه، 217.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 192.9 مليون جنيه، 684.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38515 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11840 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3298 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 11244 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة.