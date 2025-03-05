شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خطط للاستثمار في تصنيع حلول الشبكات الكهربائية في المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تحت رعاية وزارة الطاقة، استضافت شركة “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” المنتدى الحصري “عصر الطاقة الجديد” في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض، ضمن أكثر من 200 من كبار القادة المتميزين من القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في قطاع الطاقة، في تبادل الأفكار والحلول وأفضل الممارسات بما يعزِّز منظومة الطاقة في المملكة ويدعم رؤية السعودية 2030.

كما استضافت القمة السنوية العالمية لشراكات موردي الطاقة لشركة “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” التي انعقدت في الرياض أكثر من 300 مؤسسة من موردي “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا”. ويهدف الحدث إلى تعزيز سلسلة الإمداد في قطاع الطاقة، ودفع أهداف الصناعة الوطنية والتنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية لإيجاد المزيد من القيمة المشتركة في قطاع الطاقة.

كما التقى أعضاء فريق القيادة التنفيذية لشركة “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” في الرياض خلال العام الأول من تأسيس “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” كشركة مستقلة يتم تداولها في بورصة نيويورك للأوراق المالية حيث سلطوا الضوء على العلاقة الاستراتيجية الممتدة التي تربط بين المملكة والشركة منذ ما يقارب 90 عاماً، والتي اتسمت بعلاقات التعاون المتينة.

وقال سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا”: “في ظل وجود خريطة طريق واضحة لرؤية السعودية 2030 وما بعدها، تحظى المملكة العربية السعودية بمكانة متميزة تؤهلها لقيادة عصر جديد من الطاقة. وتفخر ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ أن يكون لها دور مهم في هذه الجهود. كما نعمل على نقل التكنولوجيا والمهارات والمعارف من كافة أنحاء العالم إلى المملكة، بما يشمل عملنا في مركز ’جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة’ ومنشاة الخبر المتكاملة (KIF). وتفخر “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” أيضا بمواصلة مساهماتها الممتدة لنحو قرن من الزمان في قطاع الطاقة في المملكة. وتؤكد مبادرات اليوم التزامنا بالاستثمار وتوسيع أعمالنا في هذه المنطقة المهمة”.

وتضمنت المبادرات والإنجازات الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال الحدث ما يلي:

• خطط للاستثمار في تصنيع حلول الشبكات الكهربائية في المملكة: تماشياً مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في نوفمبر 2024 بين “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” والشبكة الوطنية، أعلنت “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” عن نيتها ضخ استثمارات كبيرة لتوسيع منشأة “جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة”(GESAT) في الدمام. وسيسهم هذا في تمكين الإنتاج المحلي من المفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي المعزولة بالغاز، مما يمثل تأسيس أول منشاة لـ”جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” من نوعها في الشرق الأوسط. ويأتي هذا الاستثمار في إطار استراتيجية “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” الأوسع لدعم رؤية السعودية 2030، بما في ذلك سرعة توفير المعدات الأساسية طويلة الأمد والضرورية لتحديث البنية التحتية الكهربائية في المملكة. كما يؤكد التزام “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” بتعزيز القدرات الصناعية المحلية وتوفير فرص عمل للكوادر البشرية السعودية.

• توسيع القدرة الإنتاجية: ستعمل “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” على توسيع القدرة الإنتاجية في مجمع “مركز جنرال إلكتريك للصناعة وتكنولوجيا الطاقة” (GEMTEC) في الدمام لتطوير منتجات وخدمات وحلول أتمتة الشبكة في المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا الاستثمار إلى تسريع رقمنة الشبكة وتحديثها، بما يعزز التزام الشركة على المدى الطويل ببناء شبكة للطاقة أكثر كفاءة وموثوقية واستدامة.

• إنجاز أول عملية صيانة لتوربينات غازية عالية الأداء بقيادة كوادر سعودية بالكامل: أعلنت الشركة السعودية للكهرباء و”جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” عن إنجاز أول عملية صيانة توربينات غازية يتم تخطيطها وتنفيذها بالكامل من قبل فريق من المهندسين والمتخصصين السعوديين في “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” وذلك في محطة الكهرباء الثامنة في الرياض. وتؤدي المحطة الاستراتيجية دوراً حاسماً في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. يسلط تنفيذ عملية الصيانة الضوء على التزام الشركتين بتعزيز المواهب المحلية في قطاع الطاقة السعودي.

• مذكرة تفاهم مع الشبكة الوطنية للكهرباء/الشركة السعودية للكهرباء: وقعت وحدة أعمال الحلول الرقمية في مجال الطاقة التابعة لشركة “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للكهرباء بهدف مساعدة المملكة على التحول الرقمي وتحديث وتسريع أهداف التحول في مجال الطاقة استعداداً لرؤية 2030 وما بعدها. وفي إطار مذكرة التفاهم، سوف تتعاون الشركة السعودية للكهرباء مع “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” لاستكشاف الاستفادة من نظام شبكة GridOS® من “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا”، وهو أول مجموعة برامج مصممة لتنسيق الشبكة. ولدعم تبني البرنامج، تهدف “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” إلى المساعدة على تطوير مركز إقليمي للكفاءة والتميز في الرياض.

• بروتوكولات التعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي: في عام 2024، وقعت شركة “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بهدف تمكين تصدير منتجاتها وخدماتها من المملكة العربية السعودية من خلال الإقراض والدعم التأميني من بنك التصدير والاستيراد السعودي.

ويؤدي التمويل والتأمين دوراً مهماً حيث تحرز المملكة تقدماً في تنويع اقتصادها من خلال نمو الصادرات غير النفطية. وأعلن الطرفان في منتدى “عصر الطاقة الجديد” عن بروتوكولات تعاون أكثر تفصيلاً تستند إلى مذكرة التفاهم السابقة لتحديد آلية عملهما سوياً في المستقبل.

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