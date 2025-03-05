البنك المركزي السعودي يعلن عن الإصدار السادس للعملة الورقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استعرض البنك المركزي السعودي تصاميم الإصدار السادس من العملة الوطنية، والتي تتميز بعناصر مستوحاة من الهوية السعودية والموروث الثقافي للمملكة.

شمل الإصدار فئات 500، 200، 100، 50، 10، و5 ريالات، مع إدراج فئتي خمسة ريالات من البوليمر في عام 2020، ومئتي ريال تماشياً مع رؤية السعودية 2030 في عام 2021.

ودعا البنك المركزي المهتمين إلى الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الإصدار السادس عبر القنوات الرسمية.

وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود طُرح للتداول فئة خمسة ريالات المصنوعة من مادة البوليمر بتاريخ 1442/2/11هـ الموافق 2020/9/28م، وفئة مائتي ريال تخليدا لرؤية السعودية 2030 بتاريخ 1442/5/20هـ الموافق 2021/01/4م .

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