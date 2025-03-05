شكرا لقرائتكم خبر عن عقب انخفاض عيار 21.. ما هى تطورات سعر الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات المسائية بعد هبوط جميع الأعيرة الذهب خلال التداولات المسائية بحوالي 15 جنيهًا، وسط تغيرات ملحوظة للذهب العالمي.

أسعار الذهب فى مصر



- سعر عيار 24 يسجل 4697 جنيهًا للجرام.

- سعر عيار 21 يسجل 4110 جنيهات.

- سعر عيار 18يسجل 3522 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 2740 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: 32800 جنيها.

الذهب العالمي

استقرت أسعار الذهب العالمي بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع وذلك في ظل ترقب الأسواق لتأثير قرارات التعريفات الجمركية الجديدة على الأسواق وإمكانية قيام حرب تجارية جديدة، بينما تنتظر الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية.



شهد سعر أونصة الذهب العالمي تذبذب اليوم حول المستوى 2917 دولار للأونصة وهو سعر افتتاح جلسة اليوم ليسجل اعلى مستوى عند 2922 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2902 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2916 دولار للأونصة.