شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة المنشآت والمعدات الحديثة بقيمة 25 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة المنشآت والمعدات الحديثة، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 25 مليون جنيه، وصفقة على شركة ذا فرست للتنمية العقارية وإدارة المشروعات بحجم تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 14 مليون جنيه، وصفقة على شركة اسبرانزا للملابس الجاهزة بحجم تداول 8 آلاف سهم بقيمة 4.051 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 8.9 مليون سهم بقيمة 47.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 41 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجارى الدولي-مصر (سى أى بي)، والمصرية للاتصالات، والشرقية-إيسترن كومبانى، وبالم هيلز للتعمير، فيما تراجع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، واستقر رأس المال السوقى عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74 ألف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.68% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.03%، والعرب على 13.29%، واستحوذت المؤسسات على 38.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.26%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 575.8 مليون جنيه، 85.8 مليون جنيه، 217.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 192.9 مليون جنيه، 684.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38515 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11840 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3298 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 11244 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة.