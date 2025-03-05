شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الذهب فى مصر عيار 21 خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف توقعات سعر الذهب فى مصر عيار 21 التذبذب فوق المستوى 4100 جنيه خلال الفترة المقبلة وفق شعبة الذهب والمعادن الثمينة وذلك مع تطورات بورصة الذهب عالميًَا.

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة فى اتحاد الصناعات، أن سعر أونصة الذهب شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضى، حيث انخفض بمقدار 81 دولارًا، بنسبة هبوط وصلت 2.7%.



إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة

وأشار واصف، خلال التقرير الأسبوعى الصادر من شعبة المعادن لرصد حركة الذهب عالميًا ومحليًا، إلى أن هذا التراجع يُعد الأكبر منذ نوفمبر 2024، حيث يأتى بعد ثمانية أسابيع متتالية من الارتفاعات المستمرة التى سجل خلالها الذهب مستويات قياسية.

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن السبب الرئيسى وراء هذا التراجع هو ارتفاع الدولار الأمريكى، الذى أنهى ثلاثة أسابيع متتالية من التراجعات، مشيرًا إلى أن قوة الدولار أثرت سلبًا على سعر الذهب، حيث أن العلاقة بينهما عكسية، فكلما ارتفع الدولار، انخفض سعر الذهب، والعكس صحيح.

كما أشار إلى أن الذهب حقق أعلى قمة تاريخية الأسبوع الماضى عند مستوى 2956 دولارًا للأونصة، وهو ما يعد مؤشرًا على بداية مرحلة تراجع لجنى الأرباح من قبل المستثمرين الذين استفادوا من الارتفاعات المتتالية خلال الأسابيع الماضية.

وعن أداء الذهب فى مصر، أوضح إيهاب واصف، أن سعر الذهب انخفض بنحو 100 جنيه، مسجلًا نسبة هبوط بلغت 2.3%، لافتًا إلى أن سعر الذهب فى مصر أصبح أكثر ارتباطًا بتقلبات البورصة العالمية، خاصة فى ظل ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، مما يجعل السوق المحلى أكثر حساسية للتغيرات العالمية.

وتوقع "واصف" أن تشهد الأسواق العالمية مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية، مثل تحركات الدولار الأمريكى وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.