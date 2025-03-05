شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 5-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5-3-2025.

صفقة جولدن بيراميدز

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة جولدن بيراميدز بلازا المصدرة لعدد 10.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 709.7 مليون جنيه (المعادل لقيمة 14 مليون دولار).

استقرار رأس المال السوقي

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمصرية للاتصالات، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74 ألف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.03%، والعرب على 13.29%، واستحوذت المؤسسات على 38.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.26%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 575.8 مليون جنيه، 85.8 مليون جنيه، 217.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 192.9 مليون جنيه، 684.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38515 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11840 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3298 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 11244 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة.

وصعدت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 126 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 25.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.43%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 27.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.90%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 42.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 0.880 بنسبة ارتفاع بلغت 4.02%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.11%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون القابضة-4 بسعر إغلاق 0.147 جنيه بنسبة تراجع بلغت 21.81%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.294 دولار بنسبة تراجع بلغت 8.13%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 115.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.81%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.468 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.90%.