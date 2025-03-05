شكرا لقرائتكم خبر عن على خلاف التوقعات.. نمو مفاجئ لمخزون النفط في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

مخزون النفط

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي على التوقعات.وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير الماضي بواقع 6ر3 برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 300 ألف برميل ، بعد تراجعه بواقع 3ر2 مليون برميل في الأسبوع السابق.ومع الارتفاع الكبير، أصبح المخزون الأمريكي 8ر433 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 4% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 4ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 1% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.وتراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 3ر1 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 6% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.