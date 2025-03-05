شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-3-2025 وعيار 18 بـ 3522 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق المصري، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث، هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات فى السوق الذهب العالمي.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب في مصر



- سعر عيار 24 يسجل 4697 جنيهًا للجرام.

- سعر عيار 21 يسجل 4110 جنيهات.

- سعر عيار 18يسجل 3522 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 2740 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: 32800 جنيها.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً