شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-3-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-3-2025 امام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، وفى مقدمتها البنك المركزى المصرى اليوم 50.58 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى الى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع

و سجل سعر الدولار اليوم فى ختام التعاملات بالبنوك الرئيسيه كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.