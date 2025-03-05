شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات المسائية، بعد ارتفاع محدود في سعر الذهب فى مصر، حيث تحرك عيار 21 إلى 4127 جنيهاً وقت نشر هذه السطور، وسط ترقب لتغيرات للذهب عالمياً.

أسعار الذهب فى مصر

- سعر عيار 24 يسجل 4717 جنيه للجرام.

- سعر عيار 21 يسجل 4127 جنيها.

- سعر عيار 18يسجل 3537 جنيه للجرام.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 2751 جنيه للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: 33040 جنيها.

بورصة الذهب العالمية

استقرت أسعار الذهب العالمي بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع وذلك في ظل ترقب الأسواق لتأثير قرارات التعريفات الجمركية الجديدة على الأسواق وإمكانية قيام حرب تجارية جديدة، بينما تنتظر الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية.



شهد سعر أونصة الذهب العالمي تذبذب اليوم حول المستوى 2917 دولار للأونصة وهو سعر افتتاح جلسة اليوم ليسجل اعلى مستوى عند 2922 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2902 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2916 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس وسجل أعلى مستوى في أسبوع تقريباً عند 2927 دولار للأونصة، لتستقر التداول فوق المستوى 2900 دولار للأونصة منذ بداية الأسبوع بعد التصحيح السلبى الذى شهده الذهب خلال الأسبوع الماضى.

هذا وقد تراجع كان مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزى العملات الأخرى وهو المفترض أن يدفع الذهب للارتفاع، ولكن مع ذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات مما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائد وبالتالي سيطر التذبذب على تحركات الذهب.

ويشهد السوق العالمى للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

الذهب يرتفع 27% خلال 2024

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضى وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهى مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزى البولندى أكبر مشترى للذهب، حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.