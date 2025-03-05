شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يشهد توقيع بروتوكول آليات تركيب العدادات الجديدة بدور العبادة والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الكهرباء" و"الأوقاف" لتحديد الآليات الخاصة بتركيب العدادات الجديدة وإحلال واستبدال الموجودة فى المساجد والزوايا والمبانى والمنشآت وملحقاتها التابعة لوزارة الأوقاف فى جميع المحافظات، وذلك فى إطار التعاون بين الوزارتين لحوكمة استهلاك الكهرباء وتركيب عدادات مسبقة الدفع ومنع الهدر، وخفض الفقد وترشيد الاستهلاك فى دور العبادة والمبانى الخدمية التابعة.

يشمل البروتوكول تحديد أطر التعاون والعمل المشترك بين شركات توزيع الكهرباء ومديريات الأوقاف بالمحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدقيق استهلاك الكهرباء، وتركيب العدادات مسبقة الدفع، وسداد مستحقات المقايسات الخاصة بتوصيل التيار، وكذلك العمل على حصر المساجد والزوايا والمبانى الملحقة التى تحتاج إلى تركيب عداد كهرباء، والمنشآت التى تعمل بعدادات ميكانيكية، وكذلك التى بها عدادات معطلة، وذلك فى خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة والحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائى، والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، وقام بالتوقيع عن وزارة الكهرباء، المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن وزارة الأوقاف اللواء عمرو فاروق شكرى الوكيل الدائم.

أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الأوقاف لاسيما فى الإجراءات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد والمبانى الخدمية وغيرها، مشيرا إلى الجهود المبذولة لرفع الوعى لدى المواطنين ونشر ثقافة المشاركة الإيجابية فى معظم القضايا ومن بينها الإجراءات الخاصة بالتصدى لظاهرة سرقة الكهرباء وخفض الفقد التجارى، موضحا استمرار العمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة فى إطار خطة التحول الرقمى وحكومة منظومة العدادات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء بمنظومة التحكمات الآلية لتحسين كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها على الاستجابة للتحديات المختلفة، والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.

قال الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة الخدمات وتأمين التغذية الكهربائية باستمرارية واستقرار ضمن أولويات العمل خلال المرحلة الحالية ومشروع التحول من شبكة كهرباء نمطية إلى شبكة ذكية يجرى تنفيذه فى قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، موضحا أن تدعيم الشبكة الموحدة وتطويرها وتحديثها لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة ضمن أهم الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة التغذية الكهربائية، مضيفا استمرار الجهود والتنسيق مع كافة الأجهزة والجهات المعنية، لمواجهة المخالفات واتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائى ومعالجة كافة أشكال التعدى على حقوق الكهرباء، وكذلك متابعة مستجدات تنفيذ أعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين، دون قيد أو شرط لتحقيق المستهدف.