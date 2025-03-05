شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-3-2025 فى مصر .. تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم،

أسعار الذهب في مصر:



- سعر عيار 24 يسجل 4717 جنيه للجرام.

- سعر عيار 21 يسجل 4127 جنيها.

- سعر عيار 18يسجل 3537 جنيه للجرام.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 2751 جنيه للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: 33040 جنيها

هذه الأسعار تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي،

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



