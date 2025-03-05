مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11898 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 32.84 نقطة ليقفل عند مستوى 11898.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 215 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 165 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، ورعاية، والمتقدمة، وأسمنت المدينة، والموسى الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ولاء، ونايس ون، وفقيه الطبية، وملاذ للتأمين، وأماك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.37% و 9.95%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، وسيرا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وSTC، والأهلي، وفقيه الطبية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 21.44 نقطة ليقفل عند مستوى 31555.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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