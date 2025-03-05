شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 5-3-2025 بسجل 65.19 للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى اليوم الأربعاء 5-3-2025، على ارتفاع مسجلا فى البنك المركزى 64.92 جنيه للشراء، و65.12 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 64.63 جنيه للشراء، 65.19 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك المركزى المصرى

64.92 جنيه للشراء.

65.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك الأهلى المصرى

64.63 جنيه للشراء.

65.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك مصر

64.63 جنيه للشراء.

65.12 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك الإسكندرية

64.67 جنيه للشراء.

65.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

64.63 جنيه للشراء.

65.19 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

63.53 جنيه للشراء.

63.87 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترلينى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

64.64 جنيه للشراء

64.97 جنيه للبيع