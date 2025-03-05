شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع عيار 21 .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، بعد ارتفاع محدود في سعر الذهب في مصر، حيث تحرك عيار 21 إلى 4127 جنيهاً وقت نشر هذه السطور، وسط ترقب لتغيرات للذهب عالمياً



أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر:

- سعر عيار 24 يسجل 4717 جنيه للجرام.

- سعر عيار 21 يسجل 4127 جنيها.

- سعر عيار 18يسجل 3537 جنيه للجرام.

- سعر الذهب عيار 14 يسجل 2751 جنيه للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: 33040 جنيها.

بورصة الذهب العالمية

استقرت أسعار الذهب العالمي بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع وذلك في ظل ترقب الأسواق لتأثير قرارات التعريفات الجمركية الجديدة على الأسواق وإمكانية قيام حرب تجارية جديدة، بينما تنتظر الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية.



شهد سعر أونصة الذهب العالمي تذبذب اليوم حول المستوى 2917 دولار للأونصة وهو سعر افتتاح جلسة اليوم ليسجل اعلى مستوى عند 2922 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2902 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2916 دولار للأونصة.



يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس وسجل أعلى مستوى في أسبوع تقريباً عند 2927 دولار للأونصة، لتستقر التداول فوق المستوى 2900 دولار للأونصة منذ بداية الأسبوع بعد التصحيح السلبي الذي شهده الذهب خلال الأسبوع الماضي.



هذا وقد تراجع كان مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى وهو المفترض أن يدفع الذهب للارتفاع، ولكن مع ذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات مما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائد وبالتالي سيطر التذبذب على تحركات الذهب.



دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات المكسيكية والكندية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء بنسبة 25%، إلى جانب مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، مما أدى إلى حروب تجارية قد تضرب النمو الاقتصادي وترفع الأسعار للأميركيين الذين ما زالوا يعانون من سنوات من التضخم المرتفع.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



الذهب يرتفع 27% خلال 2024



وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.



اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته



