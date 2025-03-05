شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «المواساة» إلى 645.76 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1- الارتفاع في بعض من بنود التكلفة والمصاريف بالمقارنة مع العام السابق مدفوعاً بارتفاع الوتيرة التشغيلية لمركز المواساة بالمدينة المنورة للتأهيل والرعاية الممتدة، مما أدى لانخفاض هامش إجمالي الربح خلال العام 2024 حيث بلغ 44.8% فيما بلغ هامش إجمالي الربح لسنة 2023م 48.5%.

2- ارتفاع التحوطات ذات العلاقة بأرصدة العملاء بالمقارنة مع العام السابق.

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة المواساة للخدمات الطبية في 2024 بنسبة 1.8% إلى 645.76 مليون ريال، مقابل 657.69 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ذلك الانخفاض إلى:1- الارتفاع في بعض من بنود التكلفة والمصاريف بالمقارنة مع العام السابق مدفوعاً بارتفاع الوتيرة التشغيلية لمركز المواساة بالمدينة المنورة للتأهيل والرعاية الممتدة، مما أدى لانخفاض هامش إجمالي الربح خلال العام 2024 حيث بلغ 44.8% فيما بلغ هامش إجمالي الربح لسنة 2023م 48.5%.2- ارتفاع التحوطات ذات العلاقة بأرصدة العملاء بالمقارنة مع العام السابق.