شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 11898 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.639 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 215.237 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.882 تريليون ريال. انخفاض أسهم 165 شركة انخفضت أسهم 165 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 69، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، السعودي الألماني الصحية، ورعاية، والمتقدمة، وأسمنت المدينة، والموسى، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، ولاء، ونايس ون، وفقيه الطبية، وملاذ للتأمين، وأماك، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 31555 نقطة، وبتداولات بلغت 39.269 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.291 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 59.557 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 44 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 42، من بين 112 شركة مدرجة في السوق الموازية.