شكرا لقرائتكم خبر عن أمانى سمير: انخفاضات جديدة بأسعار السيارات.. واستقرار نسبي لبعض الطرازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الصحفية أماني سمير في مداخلة هاتفية علي تلفزيون ”الخليج 365” أن العام الجاري 2025 شهد بداية مبشرة تحديدا في أسعار السيارات في مصر، حيث بدأت موجة التخفيضات من خلال ما يسمي بالـ"كاش باك" علي سيارات "هافال" الصينية بما يصل إلي 60 ألف جنيه، لنجد مزيدا من الإنخفاضات تترواح من 100 ألف وحتي 240 ألف جنيه علي بعض الطرازات مثل ستروين C5 إيركروس، لتستمر التخفيضات من وكلاء السيارات في مصرحتي نهاية شهر رمضان الجاري .

وكشفت الكاتبة الصحفية "أماني سمير" عن أبرز التخفيضات التي حدثت خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 وهي كالآتي:

بدأت تخفيضات السيارات فى مصر فى يناير الماضى 2025 مع العلامة "هافال الصينية" عن طريق كاش باك 60 ألف جنيه على جميع طرازاتها لعام 2025، واليكم العروض كالاتى لتشمل كافة فئات سيارات هافال، طبقاً ما يلي:

- تخفيضات هافال 2025 في مصر: سيارة هافال H6

تتميز هافال H6 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 152 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 233 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك. وتتوفر بأربع فئات وهي؛ Standard وDeluxe وDeluxe SR وHigh Deluxe، وتتميز بمقصورتها الداخلية الواسعة والمريحة، بأسعار رسمية تبدأ من 1,350,000 جنيه وحتى 1,620,000 جنيه.

سيارة هافال Jolion Pro

تنتمي سيارة هافال Jolion Pro إلى فئة السيارات "الكروس أوفر" والمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 148حصان، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من طراز "DCT"، وتتوفر في فئة واحدة بسعر رسمي 1,420,000 جنيه.

سيارة هافال Jolion FL

تتميز سيارة Jolion FL بتصميمها الجذاب، وأدائها الاستثنائي، ووسائل الأمان الحديثة، والراحة الفائقة، وتعمل بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches، وتتوفر بأسعار رسمية تبدأ من 1,150,000 جنيه وحتى 1,370,000 جنيه.

- تخفيضات تويوتا كورولا2025 في مصر:

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا في مصر، عن تخفيض أسعار سيارات تويوتا كورولا موديل 2025 بقيمة 100 ألف جنيه.

وأصبح السعر الرسمي للسيارة "تويوتا كورولا" يبدأ من مليون و300 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية أوتوماتيك بسعر مليون و400 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر مليون و500 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر مليون و600 ألف جنيه، و الفئة الخامسة بسعر مليون و650 ألف جنيه .

- تخفيضات "هيوانداي توسان" 2025:

كشفت مجموعة "جي بي غبور أوتو"، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، عن تخفيض أسعار هيونداي توسان الجديدة بقيمة تتراوح ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه.

حسب الأسعار المعلنة من الوكيل، فيبلغ سعر الفئة الأولى مليون و790 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليون و900 ألف جنيه، وسجلت أسعار الفئة الثالثة 2 مليون و100 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 2 مليون و250 ألف جنيه والفئة الخامسة بسعر 2 مليون و425 ألف جنيه.

- تخفيضات أسعار سيارات "شيري" 2025:

أعلنت “جي بي أوتو”، الوكيل الحصري لعلامة شيري في مصر، عن إطلاق عروض تصل إلي 100,000 جنيه مصري على طرازات “تيجو 7 برو” و”تيجو 8 برو”.

أسعار شيري تيجو 7 برو 2025

الفئة الأولى بسعر مليون و250 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و350 ألف جنيه

أسعار شيري تيجو 8 برو 2025 المستوردة

شيري تيجو 8 برو 2025 تتوافر بثلاثة فئات محتفلة التجهيزات الأولى بسعر مليون و590 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليون و690 ألف جنيه.

- تخفيضات سيارات شانجان 2025 في مصر:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة شانجان التجارية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات شانجان بالسوق المحلية والتي شهدت تخفيضات تصل إلى 100 ألف جنيه.

أسعار شانجان CS55 بلس موديل 2025:

الفئة الأولى بسعر مليون و235 ألف جنيه بدلا من مليون و290 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و340 ألف جنيه بدلا من مليون و405 ألف جنيه

الفئة الثالثة بسعر مليون و410 ألف جنيه بدلا من مليون و475 ألف جنيه

أسعار شانجان CS35 بلس موديل 2025

الفئة الأولى بسعر 999 ألف جنيه بدلا من مليون و100 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و100 ألف جنيه بدلا من مليون و180 ألف جنيه

الفئة الثالثة بسعر مليون و200 ألف جنيه بدلا من مليون و275 ألف جنيه

أسعار شانجان يوني تي “UNI -T” موديل 2025

الفئة الأولى بسعر مليون و350 ألف جنيه بدلا من مليون و385 ألف جنيه

الفئة الثانية بسعر مليون و450 ألف جنيه بدلا من مليون و495 ألف جنيه

الفئة الثالثة بسعر مليون و550 ألف جنيه بدلا من مليون و600 ألف جنيه

- انخفاض أسعار ستروين C5 آير كروس في مصر:

أعلنت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات القصراوي جروب، وكيل العلامة الفرنسية سيتروين في مصر، عن تخفيض أسعار ستروين C5 آير كروس 2025 بقيمة وصلت إلى 240 ألف جنيه.

وحسب أحدث قائمة سعرية معلنة الوكيل، فقد اختفت الفئات الأولى والثانية من ستروين C5 آير كروس الجديدة، فيما تبلغ سعر الفئة الثالثة نحو مليون و700 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر مليون و820 ألف جنيه.

- تخفيضات سوبارو اليابانية 2025 في مصر:

أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سوبارو اليابانية في مصر، عن عرض رمضان الحصري عند شراء سوبارو كروستريك الجديدة والذي يتضمن تخفيض أسعارها بقيمة تتجاوز 200 ألف جنيه.

تقدم سوبارو كروس تريك الجديدة في السوق المصري بعد التخفيض بفئة واحدة هي الأعلى تجهيزًا وسعرها الرسمي 2 مليون و 150 ألف جنيه.

- تخفيضات سيارات VGV U70 Pro 2025 الصينية في مصر:

أعلنت شركة «VGV» موتور إيجيبت، إحدى شركات مجموعة IFG وكيل سيارات جي في جي الصينية في السوق المحلية، عن تخفيض أسعار أيقونتها الجديدة VGV U70 Pro موديل 2025.

التخفيض جاء ضمن حملة شهر رمضان الكريم، ليصبح سعرVGV U70P العائلية الجديدة كليا بسعر مليون و50 ألف جنيه بدلا من مليون و115 ألف جنيه.

- انخفاض أسعار سيارات "بستيون" 2025 في مصر:

أعلنت شركة مصر حلوان للاستيراد والتصدير، الوكيل المحلي للعلامة التجارية بيستون الصينية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات بيستون في السوق المحلية.

وشهدت القائمة السعرية الجديدة، تقديم عرض كاش باك على طرازات بستيون المختلفة، بقيم تترواح ما بين 40 ألف إلى 120 ألف جنيه، ويقدم كيل بيستون في مصر، باقة متنوعة من طرازاته مثل بيستون T55، وبيستون B70، وبيستون B70 s، وبيستون T77 برو.

- تخفيضات GAC 2025 الصينية في مصر:

أعلنت شركة جميل موتورز، إحدى شركات مجموعة عبد اللطيف جميل، الوكيل الوحيد لعلامة GAC الصينية في مصر، تقديم عرض كاش باك على سيارات GAC في السوق المحلية، بقيمة تصل إلى 40 ألف جنيه.

وقدم وكيل GAC في مصر، كاش باك على جي إيه سي GS3 إمزوم بقيمة 50 ألف جنيه، وجي ايه سي امباو بقيمة 30 ألف جنيه، وجي ايه سي اميكو بقيمة 40 ألف جنيه ومثلها جي ايه سي GS4 بقيمة 40 ألف جنيه

جي إيه سي امباو EMPOW موديل 2025

تتوافر جي ايه سي امباو GAC الفاخرة 2025، بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر مليون و165 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر مليون و315 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر ميلون و425 ألف جنيه.

جي إيه سي GS3 إمزوم 2025

وتتوافر جي إيه سي GS3 إمزوم موديل 2025 في مصر، بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، تبدأ الفئة الأولى من مليون و195 ألف جنيه

والفئة الثانية بسعر مليون و255 ألف جنيه

والفئة الثالثة بسعر مليون و355 ألف جنيه

والفئة الرابعة بسعر مليون و465 ألف جنيه

جي ايه سي GS4 موديل 2025

تتوافر جي ايه سي GS4 موديل 2025 في السوق المحلي، بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات، تبدأ الفئة الأولى من مليون و235 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليون و315 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر مليون و385ِ ألف جنيه.

جي ايه سي EMKOO موديل 2025

تطرح جي ايه سي EMKOO 2025 بثلاث فئات :

الأولى بسعر مليون و345 ألف جنيه

والفئة الثانية بسعر مليون و455 ألف جنيه

والفئة الثالثة بسعر مليون و570 ألف جنيه

وقامت الشركة العالمية للسيارات EIM بالكشف عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها المتنوعة لعام 2025 طبقا للعرض والطلب، حيث استقرت أسعار السيارة رينو تالينت بفئتيها لتسجل الفئة الأولي سعر 699 ألف بدلا من 799,000 جنيه أما الفئة الثانية فقد سجلت 799 ألف بدلا من 889,000 جنيه.

وردا علي شائعات بوجود زيادة علي اسعار السيارات عقب موجة الانخفاضات أوضحت أماني سمير أنها بالفعل مجرد شائعات وليس لها اساس من الصحة حيث ان المؤشرات الاقتصادية تؤكد وجود مزيد من الانخفاضات نظرا لاستقرار اسعار الدولار وزيادة حجم الانتاج الماركات المتنوعة المجمعة محليا وبالتالي زيادة المنافسة لجذب العملاء كل ذلك سيعمل علي استقرار في اسعار السيارات يميل للإنخفاض بإستثناء بعض الماركات التي يوجد عليه طلب وقوائم انتظار تتخطي ال اربعة اشهر فطبيعي انها يكون هناك زيادات طفيفه علي اسعارها .

وتنصح الكاتبة الصحفية اماني سمير ان من يريد الشراء في الوقت الحالي فهو من الاوقات الجيدة تحسبا لأي عوامل خارجية تؤثر علي السعر النهائي للسيارة .



