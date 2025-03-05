شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 5 شركات 50 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على شركتي العربية للمحابس، والعربية للصناعات الهندسية، بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية، كما قررت إلزامهما بموافاة البورصة بما اتخذته من إجراءات لإزالة وتصويب تلك المخالفات، وما يفيد عرض المخالفات على أول مجلس إدارة الشركة بحد أقصى 30 يوما، وبيان ما اتخذه المجلس من ضوابط وإجراءات رقابية تكفل عدم تكرار مثل هذه المخالفات وتوقيها مستقبلا، على أن يتم إعادة عرض موقف الشركة بنهاية المدة على لجنة القيد لاتخاذ ما تراه اللجنة مناسبا.

في نفس السياق قررت لجنة القيد، توقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركتي الشرقية-إيسترن كومباني، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

كما غرمت لجنة القيد، شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 والمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 المادة 64 من الإجراءات التنفيذية.

في سياق متصل قررت لجنة قيد الأوراق المالية، الموافقة على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، من 6 جنيهات للسهم إلى 0.50 جنيه للسهم الواحد، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع والمقيد البالغ 30 مليون جنيه موزعا على عدد 60 مليون سهم ( بدلا من 5 مليون سهم) بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد، علمًا بأن تجزئة السهم بواقع 12 سهم لكل سهم تكون لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 10 مارس.

في نفس الصدد قررت لجنة القيد، الموافقة على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة بلتون القابضة Beltone Holding ، من 11 مليار جنيه إلى 22 مليار جنيه.