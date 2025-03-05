شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.37% بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمصرية للاتصالات، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 3.6 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38515 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11840 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3298 نقطة.