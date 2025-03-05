شكرا لقرائتكم خبر عن 70.89 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم تراجعًا لليوم الثالث على التوالي بفعل خطط أوبك بلس زيادة الإنتاج في أبريل المقبل إلى جانب الخوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ونمو الطلب على الوقود وهو ما أثّر سلبًا على معنويات المستثمرين.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا لتصل إلى 70.89 دولار للبرميل، وسجل برنت في الجلسة السابقة انخفاضًا إلى 69.75 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 11 سبتمبر، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا للبرميل ما يعادل 0.6% لتبلغ 67.86 دولار بعد أن بلغ عند التسوية أدنى مستوى له منذ ديسمبر الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس، يوم الاثنين الماضي زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022.

وستبدأ المجموعة بزيادة صغيرة قدرها 138 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل المقبل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو ستة ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل 6% تقريبا من الطلب العالمي.

من جهة أخرى، دخلت الرسوم الجمركية 25 % على جميع الواردات من المكسيك والرسوم 10% على الطاقة الكندية ورفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20% حيز التنفيذ أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يؤثر انخفاض النمو الاقتصادي على استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات حكومية عن المخزونات الأمريكية من المقرر صدورها اليوم الأربعاء.