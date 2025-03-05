طيران ناس يوقع اتفاقية مع قطارات “دويتشه بان” لتعزيز شبكة رحلاته بـ 5.600 محطة قطار في ألمانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، توقيع اتفاقية شراكة (Rail&fly) مع شركة دويتشه بان (DB)، إحدى أكبر شركات النقل والخدمات اللوجستية في العالم، لتعزيز رحلاته من وإلى مطار برلين مع شبكة قطارات دويتشه التي تضم 5.600 محطة قطار وتربط مختلف أنحاء المانيا بالإضافة إلى مدينتي بازل في سويسرا وسالزبورغ في النمسا.

وقع الاتفاقية خلال معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2025 كل من ستيفان ماجيرا، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران ناس وكريستيان هينكيس، رئيس التعاون السياحي والطيران والتجزئة في “دويتشه بان”.

وستوفر الاتفاقية مع “دويتشه بان” بعد تفعيلها واكتمال الربط التقني بين الشركتين، إمكانية حجز تذكرة القطار عبر موقع طيران ناس الالكتروني وتطبيقه للهواتف الذكية، للوصول إلى آلاف محطات القطار التي تشغلها “دويتشه بان” في ألمانيا بما في ذلك مدن رئيسية مثل شتوتغارت ونورمبرج وهانوفر ولايبزيج وكولونيا ودوسلدورف وميونيخ وهامبورغ بالإضافة إلى بازل في سويسرا وسالزبورغ في النمسا، عبر بوابة طيران ناس في مطار برلين حيث يشغل طيران ناس حالياً ثلاث رحلات أسبوعية بين جدة وبرلين.

ويسعى طيران ناس خلال مشاركته في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2025، الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس الجاري، إلى تعزيز توسع شبكته في أوروبا، تماشياً مع خطة طيران ناس للنمو والتوسع والتي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة” وبالتوازي مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران.

ويشارك طيران ناس للمرة الثانية على التوالي ضمن جناح الهيئة السعودية للسياحة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، والذي يعد أكبر معرض للسفر في العالم حيث يجمع أهم الشركات والمؤسسات من مختلف دول العالم لعرض أحدث المنتجات والعروض المبتكرة في صناعة السفر والسياحة.

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