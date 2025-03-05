بدء اكتتاب الأفراد في أكثر من 13 مليون سهم من أسهم “أم القرى للتنمية والإعمار” في تاسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بدأ اليوم (الأربعاء)، اكتتاب الأفراد في 13.08 مليون سهم من أسهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار في “تاسي”، تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وذلك بسعر 15 ريالا للسهم.

وستستمر فترة اكتتاب الأفراد حتى يوم الأحد المقبل 9 مارس 2025.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 23 ديسمبر 2024 على طلب شركة أم القرى للتنمية والإعمار تسجيل وطرح 130.79 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 9.09% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

وانتهى الاكتتاب المخصص للمؤسسات الأسبوع الماضي، حيث تمت تغطية الطرح بنحو 241 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

ويعد اكتتاب شركة أم القرى، ثالث اكتتاب تشهده السوق الرئيسية خلال عام 2025، بعد اكتتاب شركة دراية المالية في 20 فبراير الماضي، واكتتاب شركة إنتاج في الـ26 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست عام 2012 بموجب أمر سامٍ لتتولى تطوير الأصول العقارية على طريق الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، وشراء قطع الأراضي وتطوير الأصول العقارية وإدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها، ويتم التطوير تحت الاسم التجاري “مسار”.

تُعد وجهة مسار واحدة من أكبر مشاريع إعادة التطوير في المنطقة، وتقع في الجزء الغربي من مكة المكرمة، وتمتد على مدى 3.6 ألف متر من تقاطع الطريق الدائري الثالث وطريق أم القرى حتى جبل عمر. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو 1.25 مليون م²، ممتدة على 205 قطع أراضٍ.

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