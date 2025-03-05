شكرا لقرائتكم خبر عن 100ألف جنيه تخفيض على أسعار رينو تالينت 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قامت الشركة العالمية للسيارات EIM بالكشف عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها المتنوعة لعام 2025 طبقا للعرض والطلب، حيث استقرت أسعار السيارة رينو تالينت بفئتيها لتسجل الفئة الأولي سعر 699 ألف بدلا من 799,000 جنيه أما الفئة الثانية فقد سجلت 799 ألف بدلا من 889,000 جنيه.

تعتبر “رينو تاليانت” السيارة الأوروبية الاقتصادية ذات السعر التنافسي في فئتها، حيث تجمع بين الخامات ذات الجودة ومواصفات الأمان العالمية فهى تصنع بمصنع رينو المغرب تحت معاير قياسية للعلامة التجارية العالمية، كما تتميز بكونها سيارة عائلية تجمع بين الراحة والرفاهية، وتتفوق على منافسيها بتكنولوجيا حديثة وتصميم متطور وعصري.

وتتيح السيارة خاصية دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح، ودعم لأنظمة هواتف أبل وأندرويد على الشاشة الوسطية 8 بوصة تعرض كافة محتوى هاتفك الذكى مما يزيد من رفاهية السيارة لمقتنيها.

تقدم رينو تالينت في معدلات استهلاك البنزين بأقل نسبة في فئتها داخل وخارج المدينة، حيث يصل متوسط الاستهلاك لـ5 لتر لكل 100 كيلومترفهى السيارة الاقتصاديه المرجوة فى هذة الفئة.