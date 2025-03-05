شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تقترح توزيع أرباح بقيمة جنيه ونصف للسهم والان مع تفاصيل الخبر

اقترح مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، صرف توزيعات أرباح قدرها جنيه ونصف الجنيه للسهم، على أن يتم العرض على الجمعية العامة للاعتماد.

وجاء اقتراح مجلس إدارة المصرية للاتصالات بتوزيع أرباح بقيمة جنيه ونصف للسهم، في ظل الأداء المالي الذي حققته الشركة خلال عام 2024.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 45% ليصل إلى 82 مليار جنيه، مدفوعًا بالنمو القوي في خدمات البيانات، التي سجلت زيادة بنسبة 48%، إلى جانب الارتفاع الكبير في إيرادات استثمار الشركة في فودافون مصر، والذي ساهم في التخفيف من أثر الزيادة في المصروفات التشغيلية.

كما سجل صافي الربح بعد تحييد البنود غير المتكررة 14.3 مليار جنيه، بزيادة 22% مقارنة بالعام السابق.