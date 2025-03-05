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شكرا لقرائتكم خبر عن الركود التضخمي والتوترات الجيوسياسية يدعمان الطلب المتجدد على الذهب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي: إن الركود التضخمي والتوترات الجيوسياسية يدعمان الطلب المتجدد على الذهب، وسط حالة من التوتر تشهدها الأسواق المالية العالمية.
وأضاف التقرير، أن الأسواق المالية العالمية تشهد حالة من التوتر التقني والمعنوي بالتزامن مع تطبيق رسوم ترامب، ويجري تداول التكهنات بإمكانية إعلان تصريحات درامية في خطاب من المقرر إلقاؤه في وقت لاحق اليوم.
وأضاف: "يبدو أن أوروبا على استعداد للشروع في توسع مالي ضخم، مما يجعلها وجهة استثمارية متزايدة الجاذبية".
بحسب التقرير فإن في الوقت نفسه، تستمر سلسلة من التقارير الاقتصادية الضعيفة وتطبيق الرسوم الأمريكية ضد شركاء تجاريين رئيسيين في الضغط على وول ستريت.
وأفاد بأن في الجلسات الأخيرة، انخفضت الأسهم وعوائد السندات والدولار، بينما صعد الذهب.
واستأنف المعدن الأصفر مساره الصعودي بعد تصحيح سطحي نسبياً لم يتمكن من تحدي مستويات الدعم الرئيسية، ويتداول حالياً فوق مستوى 2,900 دولار، فيما يضع المتداولون أعينهم مرة أخرى على المستوى النفسي البالغ 3,000 دولار.
وذكر التقرير أن بعيداً عن التوترات الجيوسياسية واحتمال انهيار النظام العالمي الذي استمر لأجيال، يتفاعل المتداولون والمستثمرون مع التدهور الحاد والمفاجئ في البيانات الاقتصادية الأمريكية. وقد أدى ذلك إلى زيادة تسعير مخاطر التضخم الركودي—وهي فترة تتسم بنمو اقتصادي منخفض، ارتفاع معدلات البطالة وزيادة التضخم.
وتشير المؤشرات المستقبلية إلى إمكانية تجسيد هذه التطورات في الأشهر القادمة.
ولفت إلى أن مع وضع ذلك في الاعتبار، يبقى التوقع لصالح الذهب، لا سيما بالنظر إلى العمق المحدود للتصحيح الأخير، مما يشير إلى وجود طلب قوي على الرغم من ضغوط البيع من المتداولين التقنيين.
وفقا للتقرير فإن بالإضافة إلى تنويع المحفظة والطلب على الملاذات الآمنة، من المرجح أن يستمر الذهب في الاستفادة من عمليات شراء البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون المالية. ومع تراجع الدولار تدريجياً، قد ينهار قريباً مستوى دعم تقني رئيسي آخر للذهب، فيما أدى خطر تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى رفع العدد المتوقع من خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام إلى أكثر من ثلاثة خفضات، مقارنة بأقل مستوى تم تسجيله في يناير وهو خفض واحد.
ويتداول الذهب الفوري بارتفاع قدره 11% منذ بداية العام، مع اقتراب المكسب السنوي من 38%، وبينما أن المسار ليس خطياً—ربما باستثناء موجة التلاعب في العملات الرقمية التي قام بها ترامب—فإن التقرير يؤكد على هدف الذي تم رفعه مؤخراً إلى 3,300 دولار.
وأوضح أن خلال محاولة التصحيح الأخيرة، تمكن الذهب من الارتداد قبل أن يصل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.382 عند 2,813 دولار، فضلا عن ذروة عام 2024 عند 2,790 دولار.
وأشار التقرير الصادر عن "ساكسو بنك" إلى أن التصريحات التي تشير إلى أن: "لابد وأن المستثمرين قد ملأوا حوض استحمامهم بالذهب الآن"، وبينما يدعم الزخم وقوة السعر الشراء، تُظهر الأنشطة عبر صناديق الاستثمار المتداولة وسوق العقود الآجلة في بورصة كوميكس صورة مختلفة.
وقال التقرير إن في حين ارتفع الطلب على الصناديق المدعومة بالذهب خلال الشهر الماضي، يبقى إجمالي الحيازات عند 85.8 مليون أونصة دون الذروة التي سجلتها في 2022 عند 107 مليون أونصة.
وفي الوقت نفسه، كان المضاربون الميسورون في سوق العقود الآجلة مؤخراً من البائعين الصافين، وفي الأسبوع المنتهي في 25 فبراير، احتفظوا بمراكز صافية طويلة قدرها 26.7 مليون أونصة، وهو ضمن النطاق الذي شوهد خلال الأشهر العشرة الماضية.
وأضاف التقرير، أن الأسواق المالية العالمية تشهد حالة من التوتر التقني والمعنوي بالتزامن مع تطبيق رسوم ترامب، ويجري تداول التكهنات بإمكانية إعلان تصريحات درامية في خطاب من المقرر إلقاؤه في وقت لاحق اليوم.
تكهنات متزايدةأوضح التقرير، أن مع التحركات الأخيرة في سوق الأسهم الأمريكية والدولار—الذي شهد ضعفاً بدلاً من الارتفاع—يبدو أن هناك تكهنات متزايدة بأننا قد نشهد بداية نهاية الاستثنائية الأمريكية، مع تدفق رؤوس الأموال من الأسهم الأمريكية المُبالغ في تسعيرها نحو مناطق أخرى.
وأضاف: "يبدو أن أوروبا على استعداد للشروع في توسع مالي ضخم، مما يجعلها وجهة استثمارية متزايدة الجاذبية".
بحسب التقرير فإن في الوقت نفسه، تستمر سلسلة من التقارير الاقتصادية الضعيفة وتطبيق الرسوم الأمريكية ضد شركاء تجاريين رئيسيين في الضغط على وول ستريت.
وأفاد بأن في الجلسات الأخيرة، انخفضت الأسهم وعوائد السندات والدولار، بينما صعد الذهب.
واستأنف المعدن الأصفر مساره الصعودي بعد تصحيح سطحي نسبياً لم يتمكن من تحدي مستويات الدعم الرئيسية، ويتداول حالياً فوق مستوى 2,900 دولار، فيما يضع المتداولون أعينهم مرة أخرى على المستوى النفسي البالغ 3,000 دولار.
وذكر التقرير أن بعيداً عن التوترات الجيوسياسية واحتمال انهيار النظام العالمي الذي استمر لأجيال، يتفاعل المتداولون والمستثمرون مع التدهور الحاد والمفاجئ في البيانات الاقتصادية الأمريكية. وقد أدى ذلك إلى زيادة تسعير مخاطر التضخم الركودي—وهي فترة تتسم بنمو اقتصادي منخفض، ارتفاع معدلات البطالة وزيادة التضخم.
وتشير المؤشرات المستقبلية إلى إمكانية تجسيد هذه التطورات في الأشهر القادمة.
ولفت إلى أن مع وضع ذلك في الاعتبار، يبقى التوقع لصالح الذهب، لا سيما بالنظر إلى العمق المحدود للتصحيح الأخير، مما يشير إلى وجود طلب قوي على الرغم من ضغوط البيع من المتداولين التقنيين.
وفقا للتقرير فإن بالإضافة إلى تنويع المحفظة والطلب على الملاذات الآمنة، من المرجح أن يستمر الذهب في الاستفادة من عمليات شراء البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون المالية. ومع تراجع الدولار تدريجياً، قد ينهار قريباً مستوى دعم تقني رئيسي آخر للذهب، فيما أدى خطر تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى رفع العدد المتوقع من خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام إلى أكثر من ثلاثة خفضات، مقارنة بأقل مستوى تم تسجيله في يناير وهو خفض واحد.
ويتداول الذهب الفوري بارتفاع قدره 11% منذ بداية العام، مع اقتراب المكسب السنوي من 38%، وبينما أن المسار ليس خطياً—ربما باستثناء موجة التلاعب في العملات الرقمية التي قام بها ترامب—فإن التقرير يؤكد على هدف الذي تم رفعه مؤخراً إلى 3,300 دولار.
وأوضح أن خلال محاولة التصحيح الأخيرة، تمكن الذهب من الارتداد قبل أن يصل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.382 عند 2,813 دولار، فضلا عن ذروة عام 2024 عند 2,790 دولار.
وأشار التقرير الصادر عن "ساكسو بنك" إلى أن التصريحات التي تشير إلى أن: "لابد وأن المستثمرين قد ملأوا حوض استحمامهم بالذهب الآن"، وبينما يدعم الزخم وقوة السعر الشراء، تُظهر الأنشطة عبر صناديق الاستثمار المتداولة وسوق العقود الآجلة في بورصة كوميكس صورة مختلفة.
وقال التقرير إن في حين ارتفع الطلب على الصناديق المدعومة بالذهب خلال الشهر الماضي، يبقى إجمالي الحيازات عند 85.8 مليون أونصة دون الذروة التي سجلتها في 2022 عند 107 مليون أونصة.
وفي الوقت نفسه، كان المضاربون الميسورون في سوق العقود الآجلة مؤخراً من البائعين الصافين، وفي الأسبوع المنتهي في 25 فبراير، احتفظوا بمراكز صافية طويلة قدرها 26.7 مليون أونصة، وهو ضمن النطاق الذي شوهد خلال الأشهر العشرة الماضية.