شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4125 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، بنسبة طفيفة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 4714.25 جنيه للبيع، و4691.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 4321.5 جنيه للبيع، و4300.5 جنيه للشراء. عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 4125 جنيها للبيع، و4105 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء، 3535.75 جنيه للبيع، و3518.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، 2750 جنيها للبيع، و2736.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وانخفض سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 2357.5 جنيه للبيع، و2345.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، 33 ألف جنيه للبيع، و32840 جنيها للشراء.