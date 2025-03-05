شكرا لقرائتكم خبر عن المبيعات المحلية والأجنبية تقود هبوط مؤشرات البورصة بتداولات 2.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال أقل من ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 30679 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 38296 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13491 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 8550 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 11843 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3290 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 3.24% ليصل إلى مستوى 11321 نقطة.



كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة جولدن بيراميدز بلازا المصدرة لعدد 10.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 709.7 مليون جنيه (المعادل لقيمة 14 مليون دولار).

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخلين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وحديد عز وابن سينا فارما، والمهندس للتأمين، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 30 ألف سهم، 1000 سهم، 490 سهمًا، 145 ألف سهم، 904.5 ألف سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 915 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات مصر بني سويف للأسمنت، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ورواد السياحة-الرواد، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 9 آلاف سهم، 1500 سهم، 1.4 مليون سهم، 599 سهمًا، 18.9 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 50 ألف سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، حققت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، مبيعات بقيمة 9.226 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 7.504 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 22.9%، وبلغ صافي الربح بعد خص الضرائب 501.2 مليون جنيه، مقابل 454.4 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع إحدى شركاتها لعقد هندسة وتوريد وبناء أكبر محطة طاقة بالدورة المركبة في المجر، وتنفذ المجموعة حوالي 50% من قيمة المشروع والمقدر بقيمة 700 مليون يورو.

كما أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنها لم تتلقى مخاطبة من وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للتشييد والتعمير، بشأن تلقي عرضًا استثماريًا من مستثمر سعودي للاستحواذ على حصة في شركة مصر الجديدة.