سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 5-3-2025 يرتفع فى بداية التعاملات

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى اليوم الاربعاء 5-3-2025، مسجلا فى البنك المركزي 64.32 جنيه للشراء، و64.52 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 64.59 جنيه للشراء، 65.14 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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