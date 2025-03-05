شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السكان الدولي تتفقد عددا من مصانع العامرية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار زيارتها لمنطقة الشرق الأوسط قامت د. رنا الحجة رئيس مجلس السكان بنيويورك بصحبة الدكتورة نهلة عبد التواب ممثل المجلس في مصر بزيارة تفقدية لاحد المشروعات الذي قام المجلس بتنفيذها ضمن حزمة البرامج الصحية والاجتماعية التي تستهدف تحسين جودة حياة العمال وأسرهم، من خلال توفير خدمات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة داخل نطاق المصنع.

وتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة الاب الشرعي لقطاع الملابس الجاهزة والذي يضم اكثر من مليون ونصف عامل 60% منهم على الأقل من السيدات وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والتي قامت بتوفير تلك الخدمات للعمال داخل المصانع من خلال العيادة المتنقلة كان في استقبال د. رنا الحجة كلا من ايمن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والدكتور هاني قداح المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس و إيهاب محي رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين والمدير العام لمصنع اليكس والدكتورة شيماء جمال الدين مديربرنامج العيادات المتنقلة بالإدارة المركزية لتنمية الاسرة بوزارة الصحة.



واستهلت الزيارة بجولة في المرافق الصحية التابعة للمشروع والتقت بعدد من المسؤولين بالمنطقة الاستثمارية والمصانع والقائمين على تقديم خدمات تنظيم الأسرة. استمعت إلى شرح مفصل عن البرنامج، والتي تشمل المشورة، توفير وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، والتوعية بأهمية الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة. كما تبادلت النقاش مع العاملين حول التحديات التي تواجههم، وسبل تحسين كفاءة الخدمات المقدمة.



وخلال الزيارة، التقت بعدد من المستفيدين من المشروع، حيث استمعت إلى آرائهم وتجاربهم حول مدى استفادتهم من الخدمات المقدمة، وقد أكد العديد منهم أن هذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في تحسين الوعي الصحي بين العاملين، وساعدت الأسر على التخطيط الأفضل لحياتهم.

وقد أكد الأستاذ إيهاب محي على جدوى العائد من البرنامج على الاستثمار واثرة الجيد على الإنتاج وعلى الحفاظ على العمالة وانتظامها بالتواجد في مواعيد العمل واكد عدد من المستفيدين على أهمية توفير تلك الخدمات بمقر العمل لما يوفره من جهد وتكلفة للحصول على تلك الخدمات بالطرق العادية خارج المصنع.



في ختام الزيارة، أكدت د. رنا الحجة على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان استدامة هذه المشروعات. كما شددت على ضرورة تطوير المزيد من المبادرات التي تستهدف صحة العاملين وأسرهم، مشيرة إلى أن تنظيم الأسرة لا يقتصر فقط على الجانب الصحي، بل يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وجدير بالذكر ان من اهم النتائج لتلك الزيارة الاتفاق الذي تم مع جمعية المستثمرين على ان يتم التوسع في تقديم الخدمات ليشمل كافة المصانع بالمنطقة الاستثمارية.



