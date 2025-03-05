شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، هذا العام، في بورصة برلين السياحية (ITB) بألمانيا والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 4 وحتى 6 مارس الجاري، بجناح تبلغ مساحته 1500 متر مربع يضم 119 عارض من بينهم 47 شركة سياحة و 67 فندق، بالإضافة إلى 4 شركات طيران، إلى جانب مشاركة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

كما تم تخصيص أماكن بالجناح لغرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وجاء تصميم الجناح المصري على شكل معبد فرعوني يتسم بالحداثة والعصرية حيث توجد به شاشات عرض كبيرة على واجهته وجوانبه لعرض الأفلام الترويجية عن الوجهات السياحية المصرية المختلفة وما تتمتع به من ثراء في المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة والتي لا يضاهي مثلها في العالم.

كما تم تصميم جانب من الجناح على شكل المتحف المصري الكبير به شاشات لعرض الأفلام الترويجية للمتحف وصور وأفلام عن محتويات المتحف الذي سيتم افتتاحه كاملاً يوم 3 يوليو القادم.

وتوجد به أيضا فاترينات تعرض عدد من المستنسخات الأثرية منها مستنسخ لقناع الملك توت عنخ آمون.

ويتكون الجناح من دورين، خصص الدور الأرضي منه للعارضين، أما الدور الثاني فيوجد به قاعة استقبال انتظار وقاعتين للاجتماعات.

ويوجد أيضا بالجناح منطقة للخدمات تشمل مطبخ لتقديم المأكولات والمشروبات المصرية التقليدية والتراثية التي يتميز بها المطبخ المصري، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأنشطة الفلكلورية المصاحبة التي يتم تقديمها للجمهور والتي من بينها عازفة للهارب لتقديم المقطوعات الموسيقية ذات الطابع الفرعوني، وكتابة أسماء الزائرين باللغة الهيروغليفية على ورق البردي خلال أيام المعرض بشكل مجاني.

كما يتم تقديم الهدايا التذكارية لزائري الجناح المصري.

وتعد بورصة برلين السياحية الدولية (ITB) من أكبر البورصات السياحية التي تٌقام على مستوى العالم وملتقى للمتخصصين بصناعة السياحة حيث تحظى بحضور عدد كبير من المتخصصين ومتخذي القرار في صناعة السياحة من مختلف دول العالم.