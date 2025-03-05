شكرا لقرائتكم خبر عن سكن لكل المصريين.. 12 معلومة جديدة عن أكبر مشروع موجه لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان بالأمس عباره عن حلم، ولكن تحول لحقيقه مشروع سكن لكل المصريين والذي يهدف لتوفير شقة لكل مواطن من محدودي ومتوسطي الدخل، وهو المشروع الأكبر علي مستوى العالم، وبعد المشروع الأوحد الذي لا نهاية له وغير محدد برقم بعينه.. وفى هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن مشروع سكن لكل المصريين:

1- تم طرح نحو مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين – محور منخفضى الدخل.

2- تم الانتهاء من تنفيذ 721 ألف وحدة لمنخفضي الدخل.

3- جاري استكمال تنفيذ 251 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل .

4- لأول مرة جاري تنفيذ 54.6 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بـ9 مدن.

5- جار تنفيذ 27944 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري بـ15 مدينة ومحافظة.

6- 762 ألف مواطن تقدموا للأعلان الأخير سكن لكل المصريين 5 والذي كان يتضمن 78 ألف وحده .

7- تم حتى الآن طرح 19 إعلاناً منذ 1/6/2014 وحتى الآن.

8- عدد المتقدمين للحجز في ال19 اعلانا وصل ل 2.1 مليون مواطن.

9- بلغ عدد المستفيدين من التمويل العقارى 617.5 ألف مستفيد.

10- بلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 81.22 مليار جنيه.

11- بلغ الدعم النقدى 10.13 مليار جنيه، من خلال 22 بنكا و8 شركات تمويل.

12- بلغ متوسط التمويل العقارى للعميل الواحد 131.5 ألف جنيه.