شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع الدولار.. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية

ارتفاع الفضة وتراجع النحاس

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي في تعاملات الثلاثاء، مع تراجع الدولار في ظل المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي بدأت الولايات المتحدة تطبيقها على وارداتها من كندا والمكسيك والصين، ورد الدول الثلاث برسوم مضادة على المنتجات الأمريكية.كما عززت حالة الغموض المحيطة باحتمالات إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا ومؤشرات ضعف الاقتصاد الأمريكي جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري.وفي سوق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بنحو 8ر0% إلى 88ر105 نقطة.وأنهى الذهب تعاملات اليوم بارتفاع قدره 40ر19 دولار أي بنسبة 67ر0% إلى 60ر2909 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.وارتفع سعر الفضة بمقدار 076ر0 دولار أي بنسبة 24ر0% إلى 108ر32 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0465ر0 دولار، أي بنسبة 02ر1% إلى 5300ر4 دولار للرطل تسليم الشهر الحالي.وردًا على دخول الرسوم الأمريكية بنسبة 25% على السلع المكسيكية والكندية حيز التطبيق اليوم، أعلنت كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك استعداد بلادها للإعلان عن إجراءات مضادة.كما أعلنت الصين فرض رسوم بنسبة 15% على وارداتها من الدواجن والقمح والقطن والذرة الأمريكية، ورسوم بنسبة 10% على ورادات اللحوم ومنتجات الألبان وفول الصويا اعتبارًا من 10 مارس الحالي.